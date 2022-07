Neuer Chelsea-Boss Boehly verhandelt mit FC Barcelona: Spektakulärer Spielertausch?

Todd Boehly ist am Donnerstag für Transferverhandlungen nach Spanien geflogen.

In erster Linie ging es demnach um die beiden Chelsea-Profis Cesar Azpilicueta und Marcos Alonso. Beide sollen auf dem Wunschzettel der Katalanen stehen. Geht es nach der spanischen Sportzeitung Marca , ist sich Barca mit dem Duo sogar schon einig.

Wie die Daily Mail in England schreibt, will der klamme Topklub aber möglichst wenig Geld für das Chelsea-Duo ausgeben - und soll deshalb einen Spielertausch in den Raum geworfen haben. Die Namen von Sergino Dest (Außenverteidiger) und Memphis Depay (Angreifer) sollen dabei gefallen sein.