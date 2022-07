Popp über Equal Pay: "Müssen erst Bedingungen verbessern"

Die 114-malige Nationalspielerin vom VfL Wolfsburg kritisiert in diesem Zusammenhang teilweise die Zustände „bei den Kabinen oder den Plätzen, da kann man eigentlich nicht von Bundesliga sprechen.“

Popp: Gleiche Regelungen vor gleicher Bezahlung

Hier liege der dringendste Handlungsbedarf: "Wir müssen also erst daran ansetzen, innerhalb der Liga eine gleiche Regelung einzuführen, bevor wir von gleichen Summen bei Prämien und überhaupt über gleiche Bezahlung sprechen."

Der achtmalige Europameister Deutschland startet am Freitag (21.00 Uhr) mit dem Gruppenspiel gegen den Vize-Europameister Dänemark in die EM in England. Popp, die aufgrund von Verletzungen ihre erste EURO spielt, traut ihrer Mannschaft den ganz großen Wurf zu.