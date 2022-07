Köster heiß auf sein Heimspiel: „Kenne hier praktisch jede Welle“

Köster war Ende Februar auf den Kapverden im Waveriding-Wettbewerb schon in der ersten Runde gescheitert. "Der Saisonauftakt ist lange her und ich habe sehr viel trainiert", sagte Köster, "natürlich bin ich am liebsten auf dem Wasser beziehungsweise bei meinen Sprüngen in der Luft, aber auch die Fitness ist sehr wichtig", sagte der Familienvater zur Vorbereitung.