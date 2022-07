Bundesliga-Legende rechnet mit Modeste und Lewandowski ab: "Demut findest du selten"

Dieter Müller ist mit dem Verhalten einiger Bundesliga-Angreifer nicht einverstanden. Die Stürmer-Legende übt Kritik an Anthony Modeste, Robert Lewandowski und Co.

„Er sollte den Ball flachhalten“

Der Doublegewinner mit Köln 1978 hat speziell für Modeste kein Verständnis: „Der soll dankbar sein für das was er in Köln hat. Er ist damals von Köln weg und nach China, dann nach St. Etienne und war ja nicht glücklich dort. Jetzt hat Trainer Steffen Baumgart ihn wieder hingekriegt. Er hat auch super gearbeitet und gut gespielt und Tore gemacht. Ich denke mal, er sollte den Ball flachhalten.“

Der gebürtige Offenbacher Müller, mit sechs Toren in einem Spiel immer noch Bundesliga-Rekordschütze, rätselt auch über Lewandowskis Vorgehen: "Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist. Mit Brazzo (Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic) und Kahn (Münchens Vorstandschef Oliver Kahn, d.Red.). Da muss ja schon was Gravierendes passiert sein. Man sollte sich mit so einem Spieler zusammensetzen. Das ist wie eine Ehe. Und es gibt Zweckgemeinschaften?"