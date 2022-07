FC Bayern: Rekordmeister lehnte Star-Stürmer ab - Münchner wollten Morata nicht

Im Zuge des Transfertheaters um Robert Lewandowski werden dem FC Bayern vermehrt Stürmer angeboten – so kürzlich auch der Spanier Álvaro Morata.

Doch für die Münchner war schnell klar, nicht konkret in die Gespräche mit der Spielerseite und auch Moratas Arbeitgeber Atlético Madrid gehen zu wollen. Über Zahlen wurde demnach erst gar nicht gesprochen.

Absagen an Morata und Ronaldo

Der in den vergangenen zwei Spielzeiten an Juventus Turin verliehene und vertraglich noch bis 2024 an die Rojiblancos gebundene Angreifer steht zum Verkauf.