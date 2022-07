Tour de France 2022: Teamchef sauer über Fahrer - "Etwas dumm geworden"

„Gestern spürte er, dass er gute Beine hat und ist dann etwas dumm geworden in den hitzigen Momenten“, bescheinigte er seinem Fahrer vor dem Start der sechsten Etappe bei Eurosport ein mehr als unglückliches Auftreten am Vortag.

Bettiol gibt den Helfer für die falschen Fahrer

Bettiol hingegen war in der Verfolgergruppe um Titelverteidiger Tadej Pogacar (UAE Team Emirates). Anstatt jedoch das Tempo zu kontrollieren und die Teamkollegen in der Spitzengruppe zu schützen, fuhr der 28-Jährige immer wieder von vorne und leistete Tempoarbeit - sehr zur Freude von Pogacar und Wout van Aert.

Bettiols Fehler wird doppelt bestraft

Doppelt bitter: Nach der sechsten Etappe liegt Pogacar, der Tagessieger am Donnerstag, an der Spitze der Gesamtführung mit vier Sekunden Vorsprung auf Powless. Den Slowenen hatte Bettiol ebenfalls am Vortag an die Ausreißergruppe herangeführt. (SERVICE: Gesamtwertung der Tour de France)