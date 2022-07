Borussia Mönchengladbach: Sommer, Embolo und Thuram weg? Das sagt Sportdirektor Ronald Virkus

Inmitten der schwächsten Bundesliga-Saison seit elf Jahren übernahm Roland Virkus im Februar bei Borussia Mönchengladbach das Amt des Sportdirektors. Als Nachfolger von Max Eberl ist der 55-Jährige dabei in große Fußstapfen getreten. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Virkus erlebte bei den Fohlen eine ereignisreiche Anfangszeit und hatte eine prekäre Lage zu meistern. Der enttäuschende zehnte Platz in der Bundesliga verursachte den Rausschmiss von Adi Hütter, weshalb der Sportdirektor einen neuen Übungsleiter finden musste. Darüber hinaus sorgen die Vertragssituationen von zahlreichen Stars für Ungewissheiten.

Im Winter habe Virkus einen „äußerst schwierigen Einstieg in einer schwierigen Situation“ gehabt. „Jetzt hat sich die Situation nicht entspannt, aber sie ist insgesamt schon anders geworden. Man hat ein anderes Gefühl“, sagte er im Gespräch mit SPORT1 .

„Man hat vielleicht erste Dinge eingeleitet, auf die man zurückschauen kann und jetzt kommen nach und nach die neuen Themen, die abgearbeitet werden müssen“, ergänzt der Eberl-Nachfolger, der die kommenden Wochen deshalb zuversichtlich in Angriff nimmt.

Hütter ist ein „sehr sehr guter Trainer“

Hinsichtlich der wohl wichtigsten Personalstelle hat Virkus frühzeitig Klarheit geschaffen. Anstelle des entlassenen Ex-Trainers Adi Hütter steht in der kommenden Saison Daniel Farke an der Seitenlinie.

„Adi Hütter ist ein sehr sehr guter Trainer“, betonte er. Allerdings gebe es „Situationen, in denen es zu diesem Zeitpunkt nicht zusammenpasst“, fügte Virkus hinzu und schob an: „Jetzt haben wir mit Daniel Farke einen neuen Trainer und wollen alle zusammen in die gleiche Richtung.“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)