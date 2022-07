Turbine Potsdam holt Radke aus Bochum

Turbine Potsdam hat Stürmerin Laura Radke verpflichtet. Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, kommt die 22-Jährige vom VfL Bochum.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, kommt die 22-Jährige vom VfL Bochum. Dort erzielte sie in der abgelaufenen Spielzeit 16 Saisontore in der Regionalliga West.