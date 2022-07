Anzeige

BVB: Das neue Auswärtstrikot ist da! Neues Jersey spaltet die Fans Neues BVB-Trikot spaltet die Fans

BVB-Star vor Abschied in die Serie A

SPORT1

Borussia Dortmund hat sein neues Auswärtstrikot vorgestellt. Das kommt nicht bei allen Fans gut an.

Der BVB hat sein neues Auswärtstrikot für die Saison 2022/23 vorgestellt.

Die Borussen laufen in einem schwarzen Auswärtsdress auf, welches zur Hälfte mit einem grauen Karomuster versehen ist.

Anzeige

Diese Muster soll an die Fahnen der Fans des BVB erinnern, welche die Spieler in jedem Spiel begleiten sollen. Ausrüster Puma bestückte das 100% Polyester-Trikot zudem mit dünnen gelben Ringen an den Ärmeln sowie am Kragen. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Auf der Rückseite kann man auf Höhe des Nackens den Spruch „Borussia verbindet“ erkennen.

Fahnen-Muster spaltet die Fans

Allerdings kommt das graue Fahnen-Muster nicht bei jedem BVB-Fan gut an. „Das Trikot ohne Pixel wäre so massiv“, schrieb ein Fan unter den Twitter-Post der Dortmunder. Ein anderer User meinte: „In ganz schwarz wäre es so krass schön, warum Puma immer so unnötig hässliche Muster einarbeiten muss weiß auch kein Mensch.“

Die Mehrheit der Kommentare stört zudem das weiße Logo von Trikot-Hauptsponsor „1&1″, welches „das Trikot Jahr für Jahr kaputt macht“. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Das Trikot ist ab sofort im BVB-Shop erhältlich. Am Donnerstag hatte auch der FC Bayern sein neues Auswärtstrikot vorgestellt. Der Rekordmeister läuft in der Fremde fast komplett in weiß auf.

Alles zur Bundesliga bei SPORT1: