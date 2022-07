FIFA 22: Endlich offiziell! Musti schließt sich FOKUS CLAN an

Eins, zwei, drei, FOKUS und Musti ist dabei! Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, doch erst jetzt kam die Bestätigung. Mustafa „xMusti19“ Cankal schließt sich dem FOKUS CLAN an und wird damit zukünftig u.a. an der Seite des amtierenden Weltmeisters Mohammed „MoAuba“ Harkous spielen. Zudem wird er dort auf den Twitch-Streamer sowie ehemaligen FIFA-eSportler Elias Nerlich treffen. Der 24-Jährige ist mittlerweile bei der Organisation als Co-owner und CEO tätig.

FOKUS CLAN geht auf Spieler-Fang

Ein großes Ziel vor Augen

Auch international konnte der Hamburger schon für Aufsehen sorgen. In FIFA 21 gewann er den dritten FGS-Qualifier und qualifizierte sich am Ende für den FIFAe World Cup. Dieser wurde allerdings aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie abgesagt. In diesem Jahr hat es zwar nicht für eine Teilnahme an der Weltmeisterschaft der Einzelspieler gereicht, doch trotzdem ist die Saison noch nicht vorbei. Ein großes Ziel hat Musti noch vor Augen: Den WM-Titel mit Deutschland.