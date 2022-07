Anzeige

LoL: Prime-League-Hammer! Finale erstmals als Offline-Event Lol: Prime League mit Offline-Finale

Die Strauss Prime League ist die größte League-of-Legends-Liga der DACH-Region © primeleague.gg

Julian Spies

Lange haben die Fans der deutschen Leauge-of-Legends-Szene darauf gewartet: Die größte Liga der DACH-Region bekommt endlich ein LAN-Finale. Alle Informationen zum Event findet ihr hier.

Die Prime Leauge ist der tonangebende Wettkampf in Deutschland schlechthin. Alles, was in der deutschen Szene Rang und Namen hat, schickt dort sein Team an den Start. Im Spring Split konnten die Übertragungen der Liga durchschnittlich fast 20.000 Zuschauer begeistern.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren! +++

Anzeige

Die Höchstanzahl lag sogar bei knapp 80.000 gleichzeitigen Abrufen. Das liegt sicher auch an den namhaften Spielern in dieser Liga. Neben Urgesteinen wie BIG, FC Schalke 04 Esports, PENTA 1860 und Unicorns of Love ist zum Spring Split auch Eintracht Spandau, das eSports Team von HandOfBlood, in die Liga eingestiegen.

Offline-Finale in Berlin

Am Samstag, den 20. August, ist es dann so weit: Mit dem Offline-Finale in der Hauptstadt bekommt die Prime League zum Ende des Summer Splits einen krönenden Abschluss. Der Austragungsort für das Spektakel wird die „The Main“ Halle in der Berlinarena sein. 2.000 Zuschauer sollen dort Platz finden. Der Vorverkauf der Tickets wird schon bald losgehen, ein genaues Datum ist aber noch nicht bekannt.

Preisgeld und EU Masters für die besten Teams

Neben Ruhm und Ehre geht es in der Prime League auch immer um jede Menge Preisgeld. Zwischen 30.000 und 50.000 Euro wurde in den letzten Jahren ausgeschüttet. Zum Saisonfinale 2020 waren es sogar 90.000 Euro. Zusätzlich erspielen sich die ersten drei Teams einen Startplatz bei den EU Masters, einem Zusammentreffen der Top-Teams aus den regionalen europäischen Ligen.

Drei Teams teilen sich ersten Tabellenplatz

Aktuell führen BIG, FC Schalke 04 Esports und Unicorns of Love Sexy Edition zusammen die Prime League an. Die drei Teams teilen sich mit einem identischen Zwischenergebnis von 8-3 den ersten Tabellenplatz. Dahinter rangiert folgt SK Gaming Prime, gefolgt von Eintracht Spandau und MOUZ.