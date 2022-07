2023! Blizzard reanimiert Blizzcon im kommenden Jahr

Auch in diesem Jahr hätte es in Anaheim eine BlizzCon geben sollen. Doch aufgrund der anhaltenden Coronavirus-Pandemie sagt Entwickler Blizzard diese nun ab © Blizzard Entertainment

2019, noch bevor die Coronawelle die gesamte Welt erfasste, fand in Anaheim, nähe Los Angeles, die letzte Blizzcon statt. Den Besuchern wurde unter anderem Overwatch 2 präsentiert, welches mittlerweile zwar in der Overwatch League zum Einsatz kommt, aber für Otto Normalzocker erst im Oktober im Handel erscheint. Dann zumindest als kostenloser Free-2-Play-Titel. Aber auch Spiele wie Diablo Immortal, ein Mobile-Ableger der bekannten Action-RPG-Reihe, ließen sich erstmals von den Besuchern anspielen.

Activision Blizzard gehört mittlerweile zum umfangreichen Spieleportfolio von Windows- und Xbox-Entwickler Microsoft. Für sage und schreibe 69 Milliarden US-Dollar erwarb das in Redmond beheimatete Softwareunternehmen die Macher von Spielen wie World of WarCraft, StarCraft und Overwatch. Abseits davon geriet Blizzard zuletzt aufgrund einer toxischen Firmenkultur in die Schlagzeilen.