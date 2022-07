Anzeige

FIFA 22: Countdown zum FIFAe World Cup: Das sind die WM-Favoriten FIFA 22: Die sind die WM-Favoriten

Mitte Juli wird endlich geklärt, wer der Nachfolger des amtierenden Champions "Mo Auba" wird © FIFAe

Marc Engelbrecht

Der FIFAe World Cup steht vor der Tür. Insgesamt kämpfen 32 Profis in Kopenhagen um den WM-Titel. Doch wer hat die besten Karten?

Die FIFA-Saison neigt sich dem Ende zu und wie so oft kommt das Beste zum Schluss. Mit dem FIFAe World Cup findet vom 14. bis 17 Juli endlich wieder eine Weltmeisterschaft in der Einzeldisziplin statt. In den letzten beiden Jahren wurde das Offline-Event aufgrund der weltweiten Corona-Pandemie abgesagt. Zum Leidwesen der Spieler.

+++ News, Videos, Liveticker – jetzt die kostenlose eSports1 App für iOS und Android ausprobieren! +++

Anzeige

Doch nun hat sich die Lage beruhigt, der Termin ist mit einem dicken roten Kreuz im Kalender versehen und Fakt ist, dass einer der 32 qualifizierten FIFA-eSportlern das Turnier in der dänischen Hauptstadt als Weltmeister verlassen wird. Aktuell hat zwar noch der ehemalige Bremer Mohammed „MoAuba“ Harkous den Status inne, die Hoffnung auf eine erfolgreiche Titelverteidigung besteht jedoch nicht mehr. Da stellt sich unweigerlich die Frage: Wer gilt als Favorit auf seine Nachfolge?

Die Favoriten des FIFAe World Cups

Das Starterfeld des Weltcups ist bunt gemischt. Insgesamt haben sich Spieler aus 15 verschiedenen Nationen, wovon Deutschland und die Niederlande mit je vier Profis die meisten Vertreter stellen, ein Ticket für das Highlight der Saison gesichert. Von Jungspunden, die zum ersten Mal WM-Luft schnuppern bis hin zu Kandidaten mit jahrelanger LAN-Erfahrung ist alles vertreten. Trotzdem stechen beim Blick auf die Teilnehmer einzelne Kandidaten heraus.

Unter den Finalisten befinden sich auch vier deutsche Spieler.

Matias „matiasbonanno99″ Bonanno

Der eSportler aus den Reihen von Team Heretics spielt bislang eine grandiose Saison. Als einer von zwei Argentiniern hat er sich gegen eine Teilnahme an den südamerikanischen Qualifiern ausgesprochen, um stattdessen in den in der Breite qualitativ deutlich besser aufgestellten europäischen Wettbewerben anzutreten. Rückblickend ein Schritt den vor allem seine Kollegen aus der Heimat mit Freude bewerten würden, haben nun schließlich die anderen das „Problem“.

Denn dem 19-Jährigen konnte in dieser Spielzeit kaum einer das Wasser reichen. Nach den vier FGS-Qualifiern belegte er in der Region „Europe West“ mit 620 Punkten den ersten Rang. Den abschließenden Wettbewerb konnte matiasbonanno99 sogar für sich entscheiden. Dazu triumphierte er zusammen mit seinem Teamkollegen Alejandro „H1dalgo“ Hidalgo beim 100.000 US-Dollar dotierten TOTS-Cup und spielte sich bis ins Finale der eChampions League. Ein Brocken für jeden Gegner.

Nicolas „nicolas99fc“ Villalba

Wer könnte mehr mehr die Parameter eines Favoriten erfüllen als der Spieler, der besagten Matias Bonanno in diesem Jahr bereits auf der größten Bühne geschlagen hat und damit auch den prestigeträchtigsten Titel der bisherigen Saison sein Eigen nennen kann. Der amtierende Champion der eCL und kein Geringerer als der „Iceman“ himself: nicolas99fc. Genau wie sein argentinischer Landsmann zog es ihn der Herausforderung wegen nach Europa.

Vor allem den deutschen FIFA-Fans dürfte er noch gut in Erinnerung geblieben sein. Im Play-Station-Finale des FeWC 19 unterlag er nach einem spektakulären Comeback erst im Elfmeterschießen gegen den späteren Weltmeister MoAuba. Das Match der beiden gilt inoffiziell als das beste Spiel der FIFA-eSports-Historie. In diesem Jahr will der Guild-Profi ganz nach oben.

Anzeige

Das Deutsche Duo

Auch wenn Mohammed Harkous seinen WM-Triumph nicht wiederholen kann, so besteht aus nationaler Sicht nicht nur aufgrund der numerischen Überlegenheit Hoffnung. Mit Umut „RBLZ_Umut“ Gültekin sowie Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen treten gleich zwei Zocker unter schwarz-rot-goldener-Flagge an, die zu den vielversprechendsten Anwärtern zählen. Der aktuelle Landesmeister sowie sein direkter Vorgänger haben beste Karten, weit zu kommen.