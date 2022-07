FC Bayern: Lewandowski-Angebot! Barca-Boss bestätigt offizielle Offerte

„Wir haben eine entsprechende Offerte an Bayern abgegeben. Jetzt müssen sie diese bewerten und wir warten auf ihre Antwort“, sagte Laporta am Rande der Vorstellung von Barca-Neuzugang Andreas Christensen, den die Katalanen ablösefrei vom FC Chelsea verpflichtet haben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

„Wir sind dem Spieler sehr dankbar für die Aussagen, die er getroffen hat und in denen er klar gemacht hat, dass er gerne bei uns spielen würde“, meinte Laporta.

FC Barcelona will Lewandowski von Bayern loseisen

Nach SPORT1 -Informationen hat Barca bei den Bayern in der Personalie Lewandowski schon mehrfach vorgefühlt.

Zunächst soll eine Ablöse in Höhe von 32 Millionen Euro plus mögliche Bonuszahlungen über fünf Millionen Euro im Raum gestanden haben, anschließend 35 plus fünf Millionen Euro.