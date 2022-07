Tour-de-France-Schock: Halsbruch nach Sturz wegen Fan

Der Österreicher Michael Gogl und der Australier Jack Haig mussten bereits am Mittwoch während der spektakulären Kopfsteinpflaster-Etappe zwischen Lille und Arenberg aufgeben. Am Donnerstag gab zudem der Italiener Daniel Oss vor dem Start der mit 219,9 km längsten Etappe der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt von Binche nach Longwy seinen Ausstieg aus dem Fahrerfeld bekannt. ( NEWS: Alles zur Tour de France )

Gogl und Oss waren am Mittwoch in denselben üblen Sturz mit einem Zuschauer verwickelt - der für beide böse Folgen hatte.

Tour de France: Gogl und Oss mit schweren Verletzungen

Beim 35 Jahre alten Oss wurde nach Angaben seines Teams Total Energies ein Halswirbelbruch festgestellt. Gogl zog sich neben einem Schlüsselbein- noch einen Becken- und Darmbeinbruch zuzog und soll im belgischen Herentals operiert werden soll. Der 28-Jährige muss dadurch zum dritten Mal in Folge vorzeitig aus der Tour aussteigen.

Oss hatte am Rand des Kopfsteinpflasters einen unachtsamen Fan mit dem Kopf touchiert und war zu Boden gefallen, der hinter ihm fahrende Gogl stürzte über sein Rad. Der Vorfall weckte Erinnerung an den folgenschweren Crash Tony Martins durch das Zutun von „Omi-Opi-Fan“, einer später gerichtlich verurteilten weiblichen Zuschauerin, welche die Tour-Gemeinde im vergangenen Jahr noch tagelang in Atem halten sollte.