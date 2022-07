Gladbach-Star Hofmann ist gesetzt: Flick vergibt WM-Freibrief

Prominenter Besuch im Trainingslager des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach am Tegernsee: Bundestrainer Hansi Flick schaute am Donnerstag in Rottach-Egern vorbei und gab Nationalspieler Jonas Hofmann nebenbei einen Freibrief für die WM in Katar (21. November bis 18. Dezember).