England feiert "perfekten Turnierstart"

Große Freude über „Lärm der Fans“

"Wir haben das Ergebnis geholt und das ist das, was zählt", sagte die 23 Jahre alte Offensivspielerin. Das Beste, so Stanway nach dem gelungenen Turnierstart, sei ohnehin der "Lärm der Fans" gewesen.

Auf den ganz großen Lärm werden Englands Ausnahmekönnerinnen aber erst einmal verzichten müssen. Die weiteren Gruppenspiele finden am Montag (gegen Norwegen) in Brighton und am darauffolgenden Freitag (gegen Nordirland) in Southampton statt - beide Stadien fassen "nur" rund 30.000 Zuschauer.