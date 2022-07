"Deutlich belastet": Schmadtke begründet Kohfeldt-Aus in Wolfsburg

„Die Gesamtgemengelage war für alle Beteiligten deutlich belastet. Daher war es nicht ratsam, so in eine neue Saison zu gehen“, sagte der 58-Jährige im Sky-Interview. Die Niedersachsen waren unter Kohfeldt und dessen Vorgänger Mark van Bommel in der Champions League bereits in der Gruppenphase gescheitert und in der Bundesliga nicht über einen enttäuschenden zwölften Platz hinausgekommen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)