Schalke verstärkt sich mit Rechtsverteidiger Brunner

Cedric Brunner schließt sich Schalke 04 an © FIRO/FIRO/SID

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat in Rechtsverteidiger Cedric Brunner den nächsten Neuzugang für die Mission Klassenerhalt verpflichtet.

Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 hat in Rechtsverteidiger Cedric Brunner den nächsten Neuzugang für die Mission Klassenerhalt verpflichtet. Wie der Klub am Donnerstag mitteilte, wechselt der 28-jährige Schweizer von Absteiger Arminia Bielefeld nach Gelsenkirchen und unterschreibt einen Vertrag bis 2024.

"Gegen den Ball ist er ein höchst verlässlicher Nebenmann, gierig in den Eins-gegen-Eins-Duellen und insgesamt ein sehr verlässlicher Verteidiger. Und in der Offensive kann er durch sein gutes Tempo für Gefahr sorgen", sagte Geschäftsführer Rouven Schröder.

Der Schweizer, der aus der Nachwuchsabteilung des FC Zürich stammt, spielte seit 2018 für die Arminia. Mit den Ostwestfalen stieg er 2020 in die Bundesliga auf und schaffte in der Folgesaison den Klassenerhalt. Insgesamt kommt Brunner auf 58 Erst- und 50 Zweitligapartien in Deutschland.