109. Tour de France: Vorschau auf die 7. Etappe

Die Tour macht ernst: Die siebte Etappe endet mit der ersten wirklichen Bergankunft - und das noch vor den Alpen. Die Kletterpartie hinauf zur Planche des Belles Filles, der "Planke der schönen Mädchen" in den Vogesen ist nicht lang, auf den letzten beiden der sieben Steigungs-Kilometer aber ungemein steil: Bis zu 24 Prozent bietet die letzte Rampe.

Wie fordernd das sein kann, musste Primoz Roglic beim letzten Gastspiel der Tour an der Planche im Jahr 2020 erkennen. Damals verlor der Mann in Gelb die Frankreich-Rundfahrt im Bergzeitfahren des vorletzten Tages sensationell an seinen jungen Landsmann Tadej Pogacar.