FC Bayern präsentiert neues Trikot - Serge Gnabry zeigt sich ganz in weiß

Der FC Bayern präsentiert sein Auswärtstrikot. Die Münchner wollen künftig ganz in weiß auflaufen

Der Rekordmeister läuft in der Fremde fast komplett in weiß auf. Lediglich einige Elemente wie die Logos des Vereins, Herstellers und Sponsors sind in Gold gehalten. Im Nackenbereich ist einmal mehr das Münchner Kindl abgebildet, die Wappenfigur der Stadt München. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)