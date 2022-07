PSG.LGD qualifiziert sich als erstes Team für das The International 11

PSG.LGD & OG im Upper-Bracket-Finale des The International © Valve

Als erstes Team weltweit hat sich das asiatische Line-Up von PSG.LGD für die diesjährige Dota-Weltmeisterschaft, The International 11, qualifiziert.

Mit exakt 1400 DPC-Punkten ist es PSG.LGD gelungen, sich als erstes Team in Dota 2 für die anstehende WM zu qualifizieren. Der hartnäckige Grind über die gesamte DPC 21/22 Season hinweg hat sich somit ausgezahlt, obgleich die Qualifikation konträr zum aktuellen Ligaalltag steht.

Gegenwärtig rangiert der zweifache Vizeweltmeister eher am unteren Tabellenende, während die Konkurrenz von Royal Never Give Up sowie Team Aster und Xtreme Gaming die DPC China 1. Division anführen. Es könnte aber noch schlimmer kommen!