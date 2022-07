Bundesliga: FC Schalke schnappt sich Cédric Brunner - diese Nummer bekommt er

In der Bundesliga machte Brunner bisher 58 Spiele, zwei Assists stehen zu Buche. In der 2. Bundesliga (50 Spiele) machte er drei Tore und steuerte weitere sechs Assists bei.

Kramer freut sich auf Ex-Spieler

„Cedric erweitert defensiv wie offensiv unsere Möglichkeiten auf der rechten Seite“, sagte Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder: „Gegen den Ball ist er ein höchst verlässlicher Nebenmann, gierig in den Eins-gegen-Eins-Duellen und insgesamt ein sehr verlässlicher Verteidiger. Und in der Offensive kann er durch sein gutes Tempo für Gefahr sorgen.“

Schalkes Trainer Frank Kramer - der Brunner schon aus Bielefeld kennt - freute sich über den Zugang: „Cedric hat seine Qualität in den vergangenen zwei Jahren in der Bundesliga und davor auch in der Zweiten Liga als wichtige Stütze beim Aufstieg nachgewiesen. Wir werden genau diese Stabilität benötigen, um gegen richtig gute Gegner zu bestehen. "

Der FC Schalke bastelt nach der Rückkehr in die Bundesliga seit Wochen am neuen Kader. Neben diversen zurückkehrenden Leihspielern stießen bisher die in der vergangenen Saison bereits an Schalke ausgeliehenen Thomas Ouwejan und Rodrigo Zalazar sowie Sebastian Polter, Tobias Mohr, Leo Greiml, Maya Yoshida, Ibrahima Cissé und Florent Mollet als feste Verpflichtungen zum Team. Alexander Schwolow und Tom Krauß wurden ausgeliehen.