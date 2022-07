FC Bayern verliert Top-Talent! Kenan Yildiz wechselt zu Juventus Turin

FC Bayern: Top-Talent Kenan Yildiz zu Juventus

Ging‘s wirklich nur um die Kohle? Es stimmt, dass Juve mehr als die Bayern geboten hat. Entscheidend aber für den Spieler: Bei Juve soll er sich bereits in naher Zukunft bei den Profis empfehlen dürfen. Diese Perspektive hat er vor allem in München vermisst - und auch deshalb eine Vertragsverlängerung bei seinem langjährigen Jugendverein ausgeschlagen.

Keine Bayern-Perspektive für Yildiz bei Nagelsmann

Denn: Die Bayern konnten ihm nur Spielzeit bei der U23 in der Regionalliga in Aussicht stellen, jedoch nicht in der Mannschaft von Julian Nagelsmann. Anders als andere Talente in seinem Alter durfte er nicht einmal bei den Profis mittrainieren. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)