Wimbledon: Kurioser Eklat im Doppel - "Wir sind hier nicht in der Zukunft, Mann“

„Wir schalten die Maschine ab. Wir sind hier nicht in der Zukunft, Mann“: Das US-Doppel Rajeev Ram und Joe Salisbury erregt sich in Wimbledon über das Hawk-Eye-System.

Das US-Doppel Rajeev Ram und Joe Salisbury hat bei seiner Viertelfinalpartie in Wimbledon nun sogar die Abschaltung der Ballmessung gefordert.

Wimbledon: Ram und Salisbury wüten über das Hawk-Eye

Das Duo meinte ein Break erzielt zu haben, aber als ihre Gegner Nicolas Mahut und Édouard Roger-Vasselin den Schlag überprüfen ließen, zeigte das „Falkenauge“ an, dass ihr Schlag doch noch auf der Linie war und es somit doch kein Break gibt.

Das Doppel Rajeev Ram (l.) and Joe Salisbury (r.) hat in Wimbledon für einen Eklat gesorgt

Diese Entscheidung akzeptierten Ram und Salisbury nicht: Sie sei „absolut lächerlich“ und der Ball sei „auf keinen Fall“ gut gewesen. Daher forderte Ram vom Schiedsrichter: „Wir schalten die Maschine ab. Wir sind hier nicht in der Zukunft, Mann.“

So verloren sie den zweiten Durchgang mit 1:7 im Tiebreak. Danach konnten sie sich aber wieder fangen und gewannen am Ende mit 6:3, 6:7 (1:7), 6:1, 3:6 und 6:4. Das deutsche Duo Kevin Krawietz und Andreas Mies war am Dienstag ausgeschieden.