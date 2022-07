NBA: Bradley Beals 251-Millionen-Deal hat eine historische Klausel

Superstar Bradley Beal hat seinen Vertrag bei den Washington Wizards langfristig verlängert - und bekommt außerdem ein in der NBA-Geschichte seltenes Privileg.

NBA-Superstar Bradley Beal hat einen neuen Vertrag bei den Washington Wizards unterschrieben - und er ist nicht nur erwähnenswert, weil er in den kommenden fünf Jahren bis zu 251 Millionen Dollar verdienen kann.

Der 29-Jährige hat sich eine sogenannte No-Trade-Klausel zusichern lassen. Damit darf er also nicht gegen seinen Willen weggeschickt werden. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Damit ist er aktuell der einzige Spieler in der US-Liga, der über eine solche Klausel verfügt. Zudem reiht er sich in eine elitäre Gruppe ein. Vor ihm hatten nur die Legenden LeBron James, Kobe Bryant, Dwyane Wade, Tim Duncan, Carmelo Anthony, Kevin Garnett, David Robinson, John Stockton und der deutsche NBA-Star Dirk Nowitzki ein solches Detail in ihrem Arbeitspapier stehen.