Julia Simic über Sexismus und Mannschaften, in denen sie nicht spielen durfte

Die ehemalige Nationalspielerin Julia Simic hat in ihrer Zeit als Nachwuchsfußballerin mehrfach Sexismus erfahren.

„Vor den Spielen musste ich immer viele negative, teilweise diskriminierende Kommentare einstecken“, sagte sie in der Dokumentation „Unstoppable“ über Frauen im Profisport auf der Streaming-Plattform DAZN : „Damals war das so etwas Besonderes, dass keiner wirklich damit umgehen konnte.“

Sexismus sei "tief in der Gesellschaft verankert" und ein langfristiges Problem, das "natürlich auch vor dem Sport nicht Halt macht". Heutzutage führe "kein Weg mehr am Frauen- oder Mädchenfußball vorbei", so Simic: "Mittlerweile haben Vereine verstanden, dass man den Frauen bessere Bedingungen und die Ressourcen geben muss, um auch international den Verein richtig gut zu repräsentieren."