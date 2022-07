Schach: Pähtz traut Keymer WM-Titel zu

Pähtz, seit 16 Jahren die beste deutsche Schachspielerin, erkennt zudem beim Thema Sexismus in ihrem Sport Fortschritte. "Es gab eine 180-Grad-Wendung", sagte sie, ergänzte allerdings auch: "Allgemein ist es aber immer noch so, dass die Preisgelder bei den Männern oft dreimal so hoch sind wie bei den Frauen." Diese starken Unterschiede seien "nicht gerechtfertigt".