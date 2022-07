Anzeige

AEW: Wardlow wird Champion - hebt er den WWE-Rivalen aufs nächste Level? Hebt er AEW jetzt aufs nächste Level?

Wardlow krönte sich bei AEW Dynamite zum TNT Champion © AEW

Martin Hoffmann

WWE-Konkurrent AEW krönt das aufstrebende Phänomen Wardlow zum Champion - tritt er in die Fußstapfen von Goldberg und Batista?

Wenige Tage nach dem Money-in-the-Bank-Sieg von Theory bei WWE hat auch Konkurrent All Elite Wrestling einen Schlüsselmoment um einen potenziellen World Champion der Zukunft kreiert.

Kraftpaket Wardlow hat sich bei der TV-Show Dynamite zum neuen TNT-Champion gekrönt, in einem groß inszenierten Kampf besiegte er Scorpio Sky - womit AEW die konsequente Förderung des 120-Kilo-Manns fortsetzt, der viele Assoziationen mit Phänomenen wie dem jungen Bill Goldberg oder dem frühen Batista weckt. (NEWS: Alle Neuigkeiten zu AEW)

Wardlow reifte im Schatten von MJF zum Star

Der aus Cleveland stammende Michael Wardlow wurde im Sommer 2019 bei AEW eingeführt, nachdem er im Jahr zuvor aus aus heutiger Sicht rätselhaften Gründen ein Probetraining bei WWE nicht bestanden hatte.

Der 34 Jahre alte 1,91-Meter-Mann wurde als Bodyguard von Jungstar MJF präsentiert und reifte sich in dessen Schatten selbst zu einem Star.

In diesem Jahr folgte am Ende der MJF-Fehde gegen den heutigen World Champion CM Punk die lang erwartete Loslösung Wardlows, der MJF beim Pay Per View Double or Nothing demontierte und sich laut Story offiziell einen „richtigen“ AEW-Vertrag verdiente - der mit WWE flirtende MJF ist danach unter rätselhaften Umständen aus dem AEW-TV verschwunden.

Spekulationen, dass der Titelkampf von Wardlow Schauplatz des Comebacks von MJF sein könnten, bewahrheiteten sich nicht, stattdessen gehörte der große Moment diesmal allein Wardlow.

Swanton Bomb feiert Premiere

„Mr. Mayhem“ - im Ring moderner als die oft zitierten Vorbilder - besiegte den zuletzt verletzten Sky in einem Street Fight, in dem Wardlow auch eine neue Flugaktion einführte: die vom aktuell aus unrühmlichen Gründen in den Schlagzeilen stehenden Jeff Hardy übernommene Swanton Bomb.

Am Ende siegte Wardlow nach rund neun Minuten aber wie gewohnt mit der Powerbomb Symphony, Sky leitete nur wenig Gegenwehr - und auch die nur dank Eingriffen seiner Gefährten von der Gruppierung American Top Team.

Wardlow holte den mit einem Konfettiregen zelebrierten Sieg in der Stadt Rochester, als Heimat des tragisch verstorbenen Ex-Champions Brodie Lee ein für AEW emotional aufgeladener Ort.

Jon Moxley besiegt Brody King und bleibt Interimschampion

Es gilt als sicher, dass AEW Wardlow mittelfristig Richtung World Title pushen wird - und er hat auch schon selbstbewusst erklärt, dass er seine Liga aufs nächste Level führen will: „Ich will der Grund sein, dass wir mehr Zuschauer haben“, sagte er jüngst in einem Interview mit Forbes: „Bei den Frauen, in der jungen Zielgruppe, überhaupt. Ich will der Grund sein, dass unsere Quoten steigen.“

Im Hauptkampf von Dynamite stand die durch die Verletzung Punks kreierte Interimsversion des World Titles auf dem Spiel: Champion Jon Moxley verteidigte den Gürtel gegen Schwergewicht Brody King von Malakai Blacks House of Black.

Die Ergebnisse von AEW Dynamite am 6. Juli 2022:

TNT Title Match: Wardlow besiegt Scorpio Sky (c) - TITELWECHSEL!

Keith Lee & Swerve Strickland besiegen The Butcher & The Blade

Rush besiegt Penta Oscuro

The Acclaimed & The Gunn Club besiegen Leon Ruffin, Fuego der Sol & Bear County

Thunder Rosa & Toni Storm besiegen Marina Shafir & Nyla Rose