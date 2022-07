FC Bayern: Der steinige Aufstieg von Matthijs de Ligt

Bayerns Wackel-Abwehr: So könnte De Ligt helfen

Matthijs de Ligt würde gerne zum FC Bayern wechseln. Der Niederländer erlebte in seiner Karriere Schicksalsschläge, wurde ausgelacht und schaffte es dennoch ganz nach oben.

Matthijs de Ligt könnte in der kommenden Saison für den FC Bayern auflaufen und ist längst ein internationaler Star. Doch so sieht sich der 22-Jährige selbst nicht. Außerhalb des Spielfeldes verhält er sich wie jedermann, Allüren sind ihm fern. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1 -Transferticker)

De Ligt: „Manchmal werde ich ausgelacht“

Der niederländische Nationalspieler ist auf dem Boden geblieben, was sowohl seine Art als auch sein Kleidungsstil widerspiegeln. Der Niederländer setzt bei seinen Klamotten auf Komfort und nicht auf teure Designermarken.

In einem Interview mit de Volkskrant gab de Ligt zu: „Manchmal werde ich im Club für meine Kleidung ausgelacht, aber das ist mir egal. Solange ich mich mit meinem Verhalten und in meiner Kleidung wohlfühle, bin ich zufrieden.“

„Ich war ein bisschen ein dicker Junge“

De Ligt fand den Weg auf den Fußballplatz nur zufällig, denn zunächst hatte er kein Interesse an dem Sport. Er machte es seinem Vater gleich und fing an, im Alter von fünf Jahren, Tennis zu spielen. Als Sechsjähriger bekam der Niederländer von einem Freund die Einladung, mit zu seinem Fußballtraining zu gehen und er überzeugte prompt.

Der Niederländer trat seinen Jugendverein FC Abcoude ein und machte direkt auf sich aufmerksam. Als er neun Jahre alt war, sahen Scouts von Ajax Amsterdam großes Talent in ihm, sodass der Verteidiger in die Jugend des niederländischen Rekordmeisters wechselte.

Jüngster Kapitän der Ajax-Geschichte

Nach seinem Wechsel arbeitete de Ligt an seinem Körper und schob zu Hause in seinem Kinderzimmer Extraschichten. So wurde er explosiver, flexibler und muskulöser.