FC Bayern: "De Ligt deutlich besser als Süle" - Van der Vaart wäre von Wechsel nach München begeistert

Bayerns Wackel-Abwehr: So könnte De Ligt helfen

Landet Hasan Salihamidzic den nächsten Transfer-Coup? Matthijs de Ligt will zum FC Bayern wechseln, jetzt muss verhandelt werden. Bei SPORT1 ist ein Landsmann des Abwehrspielers schon jetzt hellauf begeistert. .

Noch haben die Verhandlungen zwischen dem FC Bayern und Juventus Turin nicht begonnen, aber eine wichtige Komponente ist schonmal gegeben. Matthijs de Ligt will nach SPORT1 -Informationen zum Rekordmeister wechseln. Das wollte er schon 2019.

Van der Vaart: „Tolle Idee“

„Das ist eine tolle Idee von den Bayern und hier muss man Salihamidzic loben. Ich würde mich für Matthijs freuen, es wäre der richtige Schritt für ihn“, sagte Rafael van der Vaart im Gespräch mit SPORT1 . „Er ist ein hervorragender Spieler, ist noch so jung und ein Top-Verteidiger, der gut am Ball ist.“ Zudem sei der Juventus-Star „schnell und spielerisch stark. Und menschlich ist er ein guter Typ“.

Van der Vaart, der seine Profikarriere 2000 bei Ajax Amsterdam begann und in der Bundesliga von 2005 bis 2008 und von 2012 bis 2015 für den Hamburger SV spielte, ist sich sicher: „Matthijs würde perfekt zu Bayern passen.“ De Ligt stand von 2016 bis 2019 bei Ajax unter Vertrag.

Perfekt für Bayern

Er ergänzte: „Die Bayern machen das immer sehr klug, da werden keine übertriebenen Transfers gemacht, sondern es wird klug nachgedacht. Mit Mané und de Ligt wäre das schon echt eine beeindruckende Ansage an die Bundesliga und an Europa.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Van der Vaart stichelt gegen Süle

Und was sind die Stärken von de Ligt? „Matthijs ist schnell und das ist extrem wichtig, wenn man als Verteidiger offensiv spielt. Er kann eins gegen eins gegen fast jeden Stürmer spielen. Das braucht ein Team.“

Warum es bei Juve für de Ligt nicht so geklappt hat, ist van der Vaart „ein Rätsel“. Trotzdem sei er in Italien „noch besser geworden“ und habe dort „viel gelernt“.

Van der Vaart: „Wirklich ein guter Typ“

Da erinnert er sich gerne an eine Reihe hochkarätiger Landsleute von ihm. „Das war in der Vergangenheit schon bei Bayern so mit Spielern wie Robben, Makaay, van Bommel. Auch zu meiner Zeit beim HSV spielten einige Niederländer (u.a. Khalid Boulahrouz und Nigel de Jong, d. Red.). Das passte immer.“