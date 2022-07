Anzeige

Wimbledon: Nadal triumphiert verletzt im Fünf-Satz-Krimi Verletzter Nadal gewinnt Thriller

Rafael Nadal zieht auf dramatische Art und Weise ins Halbfinale in Wimbledon ein. Der Spanier fightet sich trotz Verletzung aufopferungsvoll zurück gegen Taylor Fritz.

Der Traum vom 23. Grand-Slam-Titel lebt!

Rafael Nadal ist in Wimbledon nach einer unfassbaren Willensleistung in das Halbfinale eingezogen. Im Viertelfinale gewann er den Fünf-Satz-Krimi gegen den US-Amerikaner Taylor Fritz mit 3:6, 7:5, 3:6, 7:5 und 7:6 (10:4).

Dabei startet der Spanier zunächst gut. Dank eines schnellen Breaks ging er mit 2:0 in Führung. Im Anschluss kam dann aber Fritz besser in die Partie und gewann fünf Spiele in Folge.

Doch der 36-Jährige fightete sich im zweiten Satz zurück und ging mit 3:0 in Führung. Wieder kam sein Gegner aber zurück und glich zum 3:3 aus. Dabei deutete sich aber schon, dass Nadal nicht bei 100 Prozent ist.

Nadal trotzt Schmerzen im Bauch

Beim Stand von 4:3 musste er eine medizinische Auszeit nehmen und ging für die Behandlung in der Bauchregion sogar in die Kabine. Nach der Pause sicherte er sich dann den zweiten Satz und ließ so seine zahlreichen Fans wieder hoffen.

„In den Bauchmuskeln ist irgendetwas nicht in Ordnung“, sagte Nadal nach dem Match und schob an, „es gab Momente, in denen ich gedacht habe, dass ich das Match nicht beenden kann.“

Sein 24-jähriger Konkurrent witterte aber seine Chance. Mit seinen wuchtigen Aufschlägen setzte er Nadal so unter Druck, dass ihm im dritten Durchgang nur vier Punkte beim Service von Fritz gelangen. Zudem holte der US-Amerikaner zwei Breaks.

Zu Beginn des vierten Satzes gab es dann ein wahres Break-Festival. So gewann bei den drei Aufschlagsspielen jeweils der Returner. Den kleinen Vorteil für Nadal konnte Fritz zwar wieder ausgleichen, musste dann aber beim Stand von 5:6 seinen Service zu 0 abgeben.

Im entscheidenden Durchgang schenkten sich die beiden Spieler nichts. Nadal holte zwar das Break zum 4:3, kassierte aber direkt im Anschluss das Re-Break. Die Entscheidung fiel dann im Match-Tiebreak, in dem die Nummer vier der Welt die besseren Nerven besaß.