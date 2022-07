NBA: Gobert wechselt zu den Timberwolves

Rudy Gobert spielt von nun an in Minnesota © AFP/GETTY IMAGES/SID/ALEX GOODLETT

Der französische Basketballstar Rudy Gobert schließt sich in der nordamerikanischen Profiliga NBA wie erwartet den Minnesota Timberwolves an.

Die Wolves bestätigten am Mittwoch, dass sie den 30-Jährigen im Tausch gegen vier Spieler ihres Kaders, die Draft-Rechte an Center Walker Kessler und fünf Erstrundenpicks zwischen 2023 und 2029 erworben haben.

Center Gobert, der dreimal als bester Defensivspieler in der NBA ausgezeichnet wurde, gab am vergangenen Samstag in den Sozialen Netzwerken seinen Abschied von Utah Jazz nach neun Jahren bekannt.