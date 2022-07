BVB: Haaland-Nachfolger gefunden! Wechsel von Sébastien Haller wechselt von Ajax Amsterdam perfekt

Haller unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Die Dortmunder überweisen nach SPORT1 -Informationen einen Sockelbetrag von 31 Millionen Euro an den niederländischen Serienmeister, weitere vier Millionen Euro können durch Bonuszahlungen in den nächsten Jahren hinzukommen. Der Wechsel nach Dortmund stand bereits seit einigen Wochen fest, der Ivorer hatte bereits vor rund zwei Wochen den Medizincheck im Dortmunder Knappschaftskrankenhaus absolviert .

Auf Wunsch der Niederländer wurde der Deal aber erst jetzt perfekt gemacht. Das hat geschäftliche Gründe. Ajax will den Haller-Verkauf in das neue Geschäftsjahr (startet am 1. Juli) legen, um auch im kommenden Jahr ein Plus zu erwirtschaften. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)