FIFA 22: Corona-Drama verhindert WM-Traum

Man stelle sich vor, man spielt das ganze Jahr auf aller höchstem Niveau, misst sich mit den besten Profis seiner Region und sammelt fleißig Punkte, um am Ende der Saison die Chance auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft zu haben. Ihr schafft es aus eigener Kraft zu den Playoffs und übersteht dort sogar die Swiss-Stage. Doch bevor ihr euer Können ein letztes Mal unter Beweis stellen könnt, greift das Schicksal ein. Leider zu euren Ungunsten und der WM-Traum ist urplötzlich vorbei.

Bei den diesjährigen FGS Playoffs in London, die die letzte Hürde vor dem FIFAe World Cup darstellen, fiel Benjamin „Apekskong“ Lorentzen Gjerløw genau einem solchen Umstand zum Opfer. Im Vorfeld der K.o.-Phase wurde der Norweger positiv auf das Coronavirus getestet und ohne Rücksicht aus dem Turnier geworfen. Sein Gegner bekam den Sieg geschenkt. Von Trost des Veranstalters keine Spur. Auch im offiziellen Stream wurde im Anschluss kein Wort über den Rauswurf verloren.

Kritik an EA Sports: „Haben keine Lösung angeboten.“

Dem Apeks-Profi war der Frust ob des verpassten WM-Traums anzumerken, war er doch mit so großen Ambitionen in seine erste Spielzeit mit der norwegischen Organisation gestartet. Als Most-Valuable-Player der eSerien 20/21 hatte sich Benjamin zum Start von FIFA 22 dem Roster angeschlossen. Durch seine Leistungen hatte er sich in der Spitze der europäischen Szene etabliert und galt als bester Zocker seines Landes. Nun muss er seine WM-Pläne ungewollt vertagen.