Frauen-EM: Das trauen die Fans der deutschen Nationalmannschaft zu

Am Mittwochstartet die Frauen-Fußball-Europameisterschaft. Die Erwartungen an die deutsche Nationalmannschaft ist hoch.

Am Mittwochabend startet die Frauen-Fußball-Europameisterschaft in England. Das deutsche Team steigt am Freitag um 21 Uhr ins Turnier ein. (KOMMENTAR: Gleiche Prämien für Männer und Frauen!)

Halbfinale oder Finale für Deutschland?

Dennoch sind die Erwartungen hoch. In einer repräsentativen Umfrage des Bundesliga-Barometers , an der 5.224 Personen online teilnahmen, trauen 35,1 Prozent dem Voss-Tecklenburg-Team das Halbfinale zu.

In Gänze liegt das Interesse an dem Turnier in England bei 61,2 Prozent. Zudem gaben 60,9 Prozent an, dass sie die Spiele live verfolgen werden.