Underdog-Story des Jahres! Anders-Bezwinger greift nach WM-Titel

Erster Tweet erinnert an Erfolg

Der 20-Jährige zählt damit offiziell zu den besten FIFA-Zockern der Welt. Und dieses Mal steht er nicht im Schatten eines Kontrahenten. Ein Aufstieg, den sicher nur die wenigsten in der Community auf dem Schirm haben und auch hatten. Besonders nicht, wenn man bedenkt, dass sein Triumph gegen Anders Vejrgang den ersten Post auf seinem Twitter-Kanal markiert. Er kam also wirklich aus dem Nichts. Zuvor hatte der Kanal noch nicht einmal existiert. Doch wer steckt nun dahinter?

Der junge Mann hört auf den Namen Damian „damesheet“ Sitaram und streift u.a. in der eDivisie, der virtuellen Variante der niederländischen Meisterschaft, das Trikot des NEC Nijmegen über. In der Premieren-Saison erreichte das Team prompt das Finale, was dem 20-Jährigen, der zudem als Rookie-of-the-Year ausgezeichnet wurde, einen Platz im Teilnehmerfeld der Playoffs bescherte. Nun steht er sogar unter den besten 32 der Welt. Jetzt wird keiner so schnell seinen Namen vergessen.