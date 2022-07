DFB-Frauen: Däbritz zurück im Mannschaftstraining

Nach leichten muskulären Problemen absolvierte die Mittelfeldspielerin von Olympique Lyon am Mittwochvormittag die komplette Einheit auf der Anlage des Grasshoppers Rugby Football-Clubs in London-Brentford.

Somit sollte Däbritz beim ersten Spiel gegen Dänemark am Freitag (21.00 Uhr/ ZDF und DAZN ) einsatzbereit sein.

Muskuläre Probleme seit Ende des Trainingslagers

An den beiden Tagen zuvor hatte Däbritz nach der Ankunft in England nur individuell trainiert. Die Beschwerden plagten die 27-Jährige bereits seit dem Ende des finalen Trainingslagers in Herzogenaurach.