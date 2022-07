Frauen-EM: Auftakt der DFB-Frauen gegen Dänemark in Brentford ausverkauft

Alle 15.094 Tickets für das Spiel am Freitagabend ( ab 21 Uhr im LIVETICKER ) im Community Stadium von London-Brentford sind abgesetzt.

Deutschland trifft auch auf Spanien und Finnland

Der achtmalige Europameister trifft in der Hammergruppe B zudem auf den Mitfavorit Spanien (12. Juli/Brentford), deren Superstar Alexia Putellas sich schwer verletzt hat , sowie in Milton Keynes auf den Außenseiter Finnland (16. Juli).

Die Endrunde beginnt am Abend mit dem Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber England und Österreich im ausverkauften Old Trafford in Manchester.