Frauen-EM: Putellas-Ausfall schockt DFB-Gegner Spanien - eskaliert Zoff mit Barca?

Und so ist es kein Wunder, dass ihr Ausfall sowie die Bilder, wie sie mit Krücken aus einem Gebäude humpelt, am Mittwochmorgen die spanischen Sportseiten beherrschten - und nicht selten noch über Real-Transfergerüchten oder Updates zu Robert Lewandowski und Barca platziert wurden.

„Wir sind alle bei dir“, titelte zum Beispiel die AS, die die EM-Gruppe mit Deutschland, Dänemark und Finnland als Todesgruppe bezeichnete. „Eine kalte Dusche für die Nationalmannschaft“, schrieb auch die Marca, denn ohne Putellas wird es für Spanien nun erheblich schwerer.

Putellas-Schock macht Barca wütend

Muss Putellas für Spanien zu viel spielen?

Weltfußballerin Putellas müsse für Spanien hingegen jedes Spiel und jede Minute spielen - selbst in Spielen, in denen die spanische Nationalmannschaft klar in Führung liegt.