Bundesliga: Nach Gladbach-Aus - Hütter tritt gegen Ex-Klub nach

In einer ServusTV -Sendung nahm Hütter, für den Gladbach eine Ablöse von 7,5 Millionen Euro an Eintracht Frankfurt überwiesen hatte, kein Blatt vor den Mund und kritisierte seinen Ex-Verein.

Unter anderem bemängelte der ehemalige Fohlen-Coach die interne Kommunikation und die Transferpolitik: „Leider ist das, was mir in der Sommertransferzeit versprochen wurde, nicht eingehalten worden. Auf Spielerebene hat sich nichts getan“, klagte der 52-Jährige. (ÜBERSICHT: Die fixen Transfers aller Bundesliga-Klubs)

Hütter kritisiert Gladbach-Verantwortliche

„Dann hat sich Max Eberl nach drei Monaten verabschiedet, was mich viel Energie gekostet hat. Es sind auch Fehler von meiner Seite passiert. Auf der anderen Seite haben wir nie spielen können, was wir wollten“, erklärte Hütter weiter.

„Ich sehe die Aussage von Roland Virkus, dass Borussia Mönchengladbach eine Ballbesitz-Mannschaft ist, nicht kritisch. Man muss aber klar sagen: Dann müsst ihr einen Ballbesitz-Trainer holen. Das bin ich nicht allein. Ich spiele gerne das, was wir in Salzburg, in Bern, in Frankfurt gespielt haben.“