Klub-WM: Köln und NEO erwischen Todesgruppe, Schalke im Glück

Am 20. Juli ertönt der Startschuss zur offiziellen Klub-WM in FIFA 22. Die besten Vereine und eSports-Organisationen der Saison treffen sich in Kopenhagen, um den Nachfolger von Complexity Gaming auszuspielen.

FIFAe Club World Cup: Köln landet in Todesgruppe

Als dickster Brocken in Gruppe A wartet mit Team Heretics der TOTS-Cup-Champion rund um den argentinischen Top-Spieler Matias „matiasbonanno99″ Bonanno. Dazu gesellt sich das Duo Olle „Ollelito“ Arbin und Levi „Levi“ de Weerd von TG.NIP, dem Zusammenschluss der Ninjas in Pyjamas und Team Gullit. Beide fahren genau wie Matias Bonanno zum FIFAe World Cup. Auch mit Ex-Weltmeister Spencer „HugeGorilla“ Ealing von Excel Esports bekommen es die Rheinländer zu tun.

Schalke 04 mit machbarer Aufgabe, NEO will Revanche

Für die Schweizer Organisation NEO kommt es in Gruppe D indessen zu einem besonderen Wiedersehen. Nachdem das deutsche Roster aus Dylan „DullenMIKE“ Neuhausen und Kai „hensoo“ Hense beim Team-of-the-Season-Cup an DUX Gaming gescheitert war, müssen sich die beiden Nationalspieler nun erneut mit der spanischen Organisation allerdings in veränderter Besetzung messen. Trotz großer Namen wie Team Gullit und Fnatic gehen sie als Mitfavoriten in das Turnier.