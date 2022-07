10 Games! Die Capcom Fighting Collection bietet versteckte Perlen

Der Fighting Game-Katalog von Capcom ist groß. Natürlich sind hier vor allem Street Fighter und die Spiele der Marvel vs. Capcom-Reihe unter der allgemeinen Spielerschaft bekannt. Wer etwas tiefer in den obskuren Teil der Capcom-Bücherei eintauchen mag kann nun zur Capcom Fighting Collection greifen. Diese bietet insgesamt 10 unterschiedliche Spiele:

Die volle Packung Street Fighter II

Darkstalkers - der Horror-Prügler

Mittlerweile sind die Darkstalkers etwas in Vergessenheit geraten, aber zumindest ihre beiden Poster-Girls, die Sukkubus Morrigan und die Nekomata Felicia, haben ein paar Auftritte in modernen Capcom-Games gesehen.

Knuffel Kämpfer: Puzzle Fighter

Die Kämpfer kommen in einer niedlichen Knuddel-Optik daher und haben sogar ihr eigenes Fighting Game, welches sich ebenfalls auf der Sammlung befindet. Super Gem Fighter Mini Mix ist recht simpel gehalten. Es gibt weniger Buttons als bei den „großen“ Spielen, die sich auf der Collection befinden. Allerdings platz der Titel fast vor Charme. Was hier an liebevollen Anspielungen in den Animationen und Stages steckt, lässt jedem Fan das Herz überlaufen.