Nations League: Volleyballer verpassen Viertelfinaleinzug

Die deutschen Volleyballer müssen in der Nations League die sechste Niederlage in Folge hinnehmen. Ein Einzug in das Viertelfinale ist deswegen schon jetzt nicht mehr möglich.

Die deutschen Volleyballer haben in der Nations League den Einzug in das Viertelfinale verpasst. Die Mannschaft von Bundestrainer Michal Winiarski unterlag am Mittwoch in Osaka gegen WM-Silbermedaillengewinner Brasilien mit 1:3 (27:25, 17:25, 20:25, 19:25) und kassierte somit die sechste Niederlage in Folge.