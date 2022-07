Basketball: Rubit bleibt bei den Bayern

Augustine Rubit bleibt in München © DPPI/DPPI/SID

BBL-Vizemeister FC Bayern München treibt die Planungen für die kommende Saison voran. Augustine Rubit bleibt ein weiteres Jahr in der bayrischen Landeshauptstadt.

Augustine Rubit läuft auch in der kommenden Saison der Basketball Bundesliga (BBL) für Vizemeister Bayern München auf. Der 32-jährige US-Amerikaner hat seinen Vertrag beim EuroLeague-Teilnehmer um ein Jahr verlängert. Das gaben die Bayern am Mittwoch bekannt.

Der Power Forward war im Vorjahr von Zalgiris Kaunas/Litauen nach München gewechselt. Rubit, von 2014 bis 2019 in Tübingen, Ulm und Bamberg unter Vertrag, kam in der BBL 2021/22 auf einen Schnitt von 10,6 Punkten pro Spiel. In der EuroLeague waren es 10,5.