Kunstturnen: WM-Qualifikation am 15. Oktober in Rüsselsheim

Am 15. Oktober werden im Kunstturnen die Tickets für die anstehenden Weltmeisterschaften in Liverpool vergeben. Als Schauplatz wird die Großsporthalle in Rüsselsheim auserkoren.

Die Großsporthalle in Rüsselsheim ist am 15. Oktober Schauplatz der Qualifikation für die Kunstturn-Weltmeisterschaften Anfang November in Liverpool. Die Frauen gehen ab 12.30 Uhr, die Männer ab 16.30 Uhr an die Geräte.