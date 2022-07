WM 2022 in Katar: Bilbao-Star Inaki Williams wechselt Nationalität

Inaki Williams wird ab sofort für die ghanaische Nationalmannschaft auflaufen. Dabei gab der Stürmer bereits 2016 sein Debüt in der A-Nationalmannschaft der Spanier.

Dies gab der 28-Jährige in einem auf Twitter veröffentlichtem Video bekannt, nachdem spanische und afrikanische Medien mehrere Monate über einen Nationalitäten-Wechsel spekulierten. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der WM)

Durch den Wechsel könnte der Top-Stürmer von Athletic Bilbao somit an der diesjährigen WM in Katar teilnehmen, für die die „Black Stars“ qualifiziert sind. Seine Eltern stammen aus Accra, der Hauptstadt Ghanas.

Williams debütierte bereits für Spanien

„Der Moment ist gekommen, um meinen verinnerlichten Ursprung in Ghana wiederzufinden. Eine neue Aufgabe wird für mich beginnen, ich werde das ghanaische Trikot verteidigen und repräsentieren. Ich werde alles geben und von nun an ein Black Star sein“, sagte Williams in seinem Video auf Twitter.