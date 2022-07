FC Barcelona & Lewandowski: Cristiano Ronaldo plötzlich Druckmittel? | Transfer-News

Der Transferpoker um Robert Lewandowski nimmt immer verrücktere Züge an - weil der FC Barcelona nun offenbar auch um Cristiano Ronaldo buhlt. Ein Druckmittel für den FC Bayern?

Die Meldungen werden immer turbulenter - und deren Einordnung komplexer denn je. Die AS berichtet nun, dass Cristiano Ronaldo zum FC Barcelona wechseln könnte.

Den Informationen der spanischen Zeitung zufolge haben sich Jorge Mendes, Berater des Starfußballers, und Barca-Präsident Joan Laporta in der katalanischen Hauptstadt getroffen, um über mehrere Mendes-Klienten zu sprechen. (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)

Bemerkenswert: Schon im Vorjahr sei Barca demnach an dem 37-Jährigen in Diensten von Manchester United interessiert gewesen, habe wegen der milliardenschweren Schulden-Misere davon dann aber rasch wieder Abstand genommen.

FC Barcelona mischt plötzlich um Ronaldo mit

Nun indes, heißt es weiter in dem Bericht, eröffnen ein Sponsoring-Deal mit dem Musikstreaming-Dienst Spotify sowie ein Bankdarlehen wieder neue Möglichkeiten.

Die AS gibt zu Bedenken, dass das Treffen zwischen Mendes und Barcelona nicht zuletzt ein strategisches Manöver sein könnte - um nämlich den FC Bayern unter Druck zu setzen.

- FC Bayern: Ronaldo war Thema, aber ...

Tatsächlich war an der Säbener Straße der Name des mehrmaligen Weltfußballers diskutiert worden, die Bosse um Vorstandschef Oliver Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic senkten aber ziemlich schnell den Daumen.

Beim Trainingsauftakt der in dieser Spielzeit nur in der Europa League spielenden Red Devils hatte CR7 am Montag gefehlt - offiziell wegen gesundheitlicher Probleme.