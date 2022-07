Trauer um ARD-Moderatorin! Andrea Otto nach schwerer Krankheit verstorben - sie wurde nur 47 Jahre alt

Wie der Bayerische Rundfunk am Dienstag bestätigte, ist die ARD - und BR -Moderatorin Andrea Otto am vergangenen Freitag nach schwerer Krankheit im Alter von 47 Jahren gestorben.

Otto war bis zuletzt zuversichtlich

Laut einem Statement des BR war Otto bis zuletzt zuversichtlich. „Noch in einem der letzten Telefonate mit Andrea Otto ließ sie die Kollegen und Kolleginnen die Schwere ihrer Erkrankung nicht erkennen. Vielmehr schmiedete sie Zukunftspläne, glaubte an eine Genesung. In diesem Telefonat bat sie darum, in den Kirchen Kerzen für sie anzuzünden, um an sie zu denken und damit ihre Genesung zu unterstützen.“