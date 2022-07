Transfermarkt: Weghorst hat neuen Klub! Ex-Wolfsburger wechselt von Burnley zu Besiktas Istanbul

Nach nur wenigen Monaten in Burnley geht für Wout Weghorst die Reise weiter. Diesmal verlässt der Ex-Wolfsburger Europas Top-Ligen.

Beim FC Burnley hat Wout Weghorst nur die vergangene Rückrunde verbracht, jetzt ist der nächste Vereinswechsel in trockenen Tüchern.

Den Ex-Wolfsburger zieht es auf Leihbasis in die Türkei zu Besiktas Istanbul. Wie der Klub am Dienstagabend vermeldete, konnten sich die Parteien auf einen Transfer verständigen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Premier League)

Weghorsts Gehalt wird sich in der kommenden Saison auf 2,8 Millionen Euro belaufen. Die Summe kann noch mit möglichen Bonuszahlungen auf 3 Millionen Euro steigen.

Während Weghorst in der Autostadt in dreieinhalb Jahren wettbewerbsübergreifend 70 Treffer erzielte, blieben die großen Erfolge auf der Insel bislang aus. Auf dem Konto des 29-Jährigen standen am Ende nur zwei Tore. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Premier League)